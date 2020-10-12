俄國鋼琴家特里福諾夫來台演出，主辦單位牛耳藝術申請縮減隔離天數至10天，引發外界爭議。立委黃國書於立法院質詢文化部長李永得事件後續。(摘自Youtube)

俄國鋼琴家特里福諾夫來台演出，主辦單位牛耳藝術申請縮減隔離天數至10天，引發外界爭議。立委黃國書今(12)日於立法院指出，文化部第一時間回應該案是依據指揮中心的短期商務人士入境規範、另訂立的「藝文人士疫情期間專案申請來台作業原則」審查，但文化部網頁卻找不到任何相關規定，引發黑箱作業疑慮。

文化部於6日指出，特里福諾夫來台是專案申請，依指揮中心對短期商務人士入境規範，訂定「藝文人士疫情期間專案申請來台作業原則」，從事具必要性文化藝術活動之藝文人士或團體，且來台停留天數小於3個月，可由文化部依商務入境規範規定報請指揮中心專案審查。

黃國書表示，演出單位究竟是向文化部申請，還是向指揮中心申請，需要釐清。年底還有歌劇魅影、火焰之舞等海外藝文團隊要訪台，文化部應要有清楚原則，讓人依循，希望文化部能在2天內將相關作業準則公告於網站，詳細盤點配套措施，以求公平。

李永得表示，「藝文人士疫情期間專案申請來台作業原則」是文化部日前依據短期商務人士入境規範擬定的原則，但因衛服部疾管署認為現階段不宜成案，雙方就決定，若有需要，還是須依指揮中心的短期商務人士入境規範，決定能否縮減隔離天數。

李永得表示，文化部沒有公告藝文人士疫情期間來台可準用短期商務人士入境規範，這是文化部的疏忽，會檢討改進，並在2日內公告相關作業規範。文化部會審視申請單位的交通、觀眾隔離等防疫計畫，「我們是初步審查，坦白講，我們是要求而已，審查還是要回歸到指揮中心。」

立委陳秀寶則質疑，俄國鋼琴家特里福諾夫在台5場全為無公益性質的商業演出，不知文化藝術活動必要性為何，需迫切縮短隔離天數。且觀眾購票前皆不知鋼琴家是縮減隔離天數來台，若民眾觀看演出後身體不適，又該如何處理？

李永得回應，國際著名音樂家來台灣表演，對台灣國際藝文界定位有提升作用。訪台期間並無大師班等公益表演行程，最主要也是防疫考量，需與觀眾保持距離。防疫措施上，也會密切和表演場館維持防疫工作，並檢視主辦單位是否會依原先提出的防疫計畫書執行。未來若有國際藝文人士申請縮短檢疫的專案通過，文化部也會立即公告。

(中時 )