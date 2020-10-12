中國商務部12日公布，根據國務院關稅稅則委員會決定，在反傾銷措施期終複審調查期間，對原產於美國的進口聚醯胺-6,6切片繼續徵收反傾銷稅，稅率25.2％～37.5％。

同時，對原產於義大利、法國和台灣的進口聚醯胺-6,6切片不再實施反傾銷措施。

商務部指出，2020年8月12日，收到平頂山神馬工程塑料有限責任公司代表中國聚醯胺-6,6切片產業提交的反傾銷措施期終複審申請書。申請人主張，如果終止反傾銷措施，美國的進口聚醯胺-6,6切片的傾銷可能繼續或再度發生，對中國產業造成的損害可能繼續或再度發生，請求維持對美國進口聚醯胺-6,6切片實施反傾銷措施。

商務部稱，決定自2020年10月13日起，對原產於美國的進口聚醯胺-6,6切片所適用的反傾銷措施進行期終複審調查。

所謂的聚醯胺-6,6切片，為一種合成樹脂，廣泛用於注塑、紡絲、改性等方面，是電子電器、軍工、汽車、鐵路配件、紡織等領域的應用材料。

(工商 )