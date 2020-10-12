國內最大線上基金平台「基富通」表示，為讓投資人可以迅速掌握市場基金交易脈動，導入「基金觀測站」官方資料，「基富通」平台基金統計資訊上線 ，透過該基金平台投資人可快速查詢到更完整資訊的需求，協助投資人提升投資效率!

基金為國人最喜愛的理財工具之一，儘管今年以來市場震盪加劇，但基金市場的交易愈發熱絡，基富通董事長林修銘表示，在全球央行寬鬆政策下市場資金充裕，雖然疫情讓經濟前景仍充滿變數，但在熱錢讓市場交投維持熱度。統計至8/31，國內的境外基金規模約有3.55兆台幣、境內基金則有4.44兆台幣，合計將近8兆的規模約比去年同期成長一成，從龐大的規模來看，基金已然為國人重要理財標的。

林修銘指出，基富通以提供投資人簡單、便利使用的平台，及低廉、透明的費用率，目前已獲得15萬客戶的肯定，為了給投資人更多基金投資上的協助，基富通成為首家在平台上導入官方基金資訊觀測站的統計數據，讓投資人在挑選基金時，同時可以看到每檔基金在台灣市場的申購金額、贖回金額、基金總規模以及每檔基金的國人持有金額等等，也可利用平台的工具進行排序，幫助自己做基金的挑選，等於是快速提供投資人更多基金資訊，有助於理財投資決策。

基富通總經理黃致淵表示，隨著基富通客戶的增加，平台的優化就更顯得重要，今年初平台也做了開台以來的最大官網改版，已獲得超過9成受訪的使用者對第一階段的改版表示滿意，隨著基富通不論是客戶、粉絲團、Line好友數持續攀升，更精準提供客戶所需之服務是基富通重要的規劃方向，未來基富通將續提升平台功能協助更多基金投資人作自主理財。

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