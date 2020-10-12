全台最大觀光旅遊展銷平台「ITF台北國際旅展」將於10月30日至11月2日於南港展覽館一館登場，台北萬豪酒店為搶商機，祭出餐飲最低63折、住宿券19折的優惠以廣招。同時，ITF現場購買餐券或住宿券滿額，送台北萬豪宴會廳折抵金，滿10,000元送3,000元折抵券一張、滿15,000元送5,000元折抵券一張，同時並推出線上旅展主打下午茶券買五送一、商業套餐買十送三、雙人海陸鍋物套餐買五送一等優惠，標榜買愈多賺愈多。

ITF旅展期間，台北萬豪全館六家餐廳皆販售優惠餐券。以20樓高空270度美景聞名的煙燻炭烤酒吧餐廳INGE'S Bar & Grill雙人海陸晚間套餐（週日至週四），旅展優惠價4,500元（原價7,150元，等於63折）。絕美花園式西餐廳Garden Kitchen平日（週一至週五）午間Prime頂級牛排（6oz）或義大利燉飯套餐，優惠價僅1,280元（原價1,848元，等於69折）。週日至週四晚間Prime頂級牛排（8oz）或義式龍蝦細扁麵套餐，優惠價僅1,480元（原價2,068元，等於71折）。超人氣高檔鐵板料理Mark's Teppanyaki雙人平日（週一至週五）午間套餐，優惠價僅4,000元（原價5,390元，等於74折）。

高檔鍋物料理Mark's Shabu則推出平假日皆適用的單人海陸午餐，優惠價僅1,000元（原價1,480元，等於71折）；平假日皆適用的雙人海陸午晚套餐選用高檔日本A5和牛，優惠價僅５,000元（原價6,050元，等於83折）。由「國宴主廚」主掌、結合川粵台菜系之聚餐首選「宴客樓中餐廳」冠軍烤鴨三重奏，平假日皆適用，優惠價僅3,344元（原價4,180元，等於8折）。挑高九米九、雍容奢華的大廳酒吧Lobby Lounge，平假日皆適用的雙人下午茶，優惠價僅1,980元（原價2,178元，等於9折），還有平假日皆適用的商業午晚餐買五送一，成套優惠價3,575元（原價4,290元，等於83折）。

除此，台北萬豪酒店外賣美饌也有優惠。台北萬豪經典半筋半肉牛肉湯（五包一組）優惠價僅1,980元（原價2,400元，等於82折），滿2,500元並現場完成寄送地址填單，享免費宅配。港式臘味飯或五穀雜糧飯二擇一，搭配黑蒜菜脯雞腿湯，或茶樹菇燉雞湯，或南北杏青紅蘿蔔排骨湯三擇一，套組價僅999元（原價1,230元，等於81折）。

(工商 )