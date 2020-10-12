歌壇天后王菲個性冷傲，但感情這一塊卻是相當炙熱，多年來在情海中起伏，看得出來她偏愛才華洋溢的男子，從初戀便是如此，而有人與王菲有著同樣的眼光，那就是出身內蒙的柏林影后詠梅，她出道23年來沒有緋聞，獨愛王菲初戀情人巒樹，兩人婚後甜蜜至今，這段情為人津津樂道。

詠梅出身內蒙古，原名森吉德瑪，念的是對外經濟貿易大學，但卻熱愛藝術，以非科班姿態進入戲劇圈，1997年更進軍大螢幕，在去年第一次於電影中飾演女主角，就以《地久天長》柏林影展與金雞獎雙影后，是大陸第一位獲得柏林影后殊榮的女星。

而詠梅的感情，跟她的事業一樣低調，出道23年來詠梅沒傳過緋聞，私下就是窩在家或是靜靜地旅行，她生平最炙熱的事，就是與知名音樂人巒樹戀愛並結婚，日前她接受《四味毒叔》訪問，表示當年跟丈夫在搖滾音樂會上相識，兩人在火車上聊著天，心靈相通且直率，但因為當時他們都各自有伴，因此第一時間雖然欣賞彼此，卻沒在一起。

直到隔年再相遇，兩人都分手恢復單身，詠梅見到巒樹，從帥氣小伙子一下變得滄桑，成了個走過磨難的男人，當時已到深圳發展、跟搖滾樂基本沒接觸的詠梅，卻感受到強烈的火花，於是緣分讓兩人在一起並結了婚，她多年來談起感情，毫無其他女星的迴避遮掩，一直都很願意分享跟丈夫的幸福，是人生中唯一部低調的地方。

據悉，巒樹是「黑豹樂隊」的鍵盤手，當年王菲還沒跟前夫竇唯認識前，是戀上巒樹的才華，兩人也產生了情愫，但之後王菲認識了竇唯，被竇唯的孤傲性格吸引，進而相戀婚嫁，相傳竇唯當年愛王菲極深，為了她甚至離開了黑豹樂隊，而身為王菲初戀的巒樹，則是邂逅了詠梅，結為連理。

(中時新聞網)