新冠肺炎忙翻全國消防與醫護人員，中央依法應給予執行防疫勤務的消防人員獎勵，但卻傳出全國獎勵津貼數額不一，許多縣市甚至沒發放；對此新北市長侯友宜今坦言，新北市的防疫津貼，全由新北市救護獎金來支應，「中央一毛錢也沒有出。」

侯友宜說，新北市消防同仁在這段期間非常勇敢，負責照顧、載送確診或是疑似確診者，政府都提供消防勤務津貼，給這些辛苦的防疫同仁，「新北市的防疫津貼，由新北市救護獎金來支應，中央一毛錢也沒有出。」

侯友宜說，中央出不出沒有關係，最重要的是，新北市會照顧新北消防同仁，盡心盡力把防疫做好，他們值得我們給他鼓勵，值得讓他們勇敢地站在第一線，所以新北市的防疫津貼，全部由新北市自己來支應，來照顧新北市的消防同仁。

媒體追問，新北市是不知道所以沒申請，還是說新北市根本沒申請？侯友宜說，最重要的是快速、有效地讓消防同仁在防疫期間得到適度鼓勵，這部分金錢不重要，最重要的是趕快照顧他們，「當然，如果中央願意補撥給我們，我們也非常歡迎，大家一起來照顧新北同仁。」

新北市消防局表示，今年6月向中央申請600萬防疫經費，包含防疫演練、消防津貼、防疫物資等，中央上月核撥100多萬下來，主要針對消防演練的部分，後續可能會有第二波，但目前還沒收到。

(中時 )