美國即將到來的總統大選引發全球關注，目前各式民調中，多個民調皆顯示民主黨候選人拜登領先現任總統川普。對此，前綠委沈富雄表示，他的預言即將成真，拜登會大勝，而川普黯然下台。

沈富雄5日在臉書撰寫「後川普時代的大預言」一文，並列出12點。其中對於美國大選預測是，拜登大勝，川普黯然下台，政權順利移轉，狂人無力囂張。美國「反中、反共」政策三十年不變，但手法轉趨細膩，符合國際遊戲規則。「十月驚奇」不是川普出手，而是冥冥之中有個「祂」。是「神愛世人」，不是「God bless America」。

沈富雄今在臉書發文表示，他於10月5日推出12項預言，網友多表認同，並樂見其成真，唯仍有少數持不同意見，且多衝著第一項而來，這真是非同小可，因為第一項是「拜登大贏，川普黯然下台…」，如果這一項錯了，下面好幾項會連帶失準。

因此，沈富雄再補述如下：如果今天投票，結果恐是拜登得到348票，川普得到190票，選舉人票差距在150票以上，狂人末路，不管川普使出任何賤招均難挽頹勢。

(中時新聞網)