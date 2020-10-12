上海商銀(5876)今年上半年稅後淨利為88.77億元，EPS為1.52元。去年公司合併稅後淨利197.24億元，創該行歷史新高紀錄，今年七月出版的The Banker世界1000大銀行排名，該行排名第236名，也是歷年最佳排名。今年上海銀行再次獲選2020「台灣CEO 100強」。

由《哈佛商業評論》全球繁體中文版主辦的2020「台灣CEO 100強」評選活動，上海商銀總經理陳善忠獲選「台灣CEO100強」。

陳善忠是1980年進入上海商銀服務，迄今已40年，歷任南京東路分行開行經理、財務部主管、副總經理及執行副總，1988年成功導入該行也是全台第一家24小時ATM服務，並與統一超商結盟於其便利商店內設置24小時ATM，首開銀行與便利超商策略聯盟之先河；2000年陳善忠也負責該行成立作業中心與區域中心的組織改造專案，使上海商銀的營運管理向上提升。

2018年3月陳善忠擔任該行總經理以來，完成股票上市，並成為前30大市值企業，去年10月也順利完成該行股票上市後的首次現金增資，成功募集136.8億元的新資本，強化資本適足性，同時持續推動新金融服務與擴展新市場，以及完成該行新建總行大樓的開工動土。

(時報資訊)