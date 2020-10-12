旅遊業者山富(2743)持續耕耘客製化深度旅遊，使2020年9月營收持穩近半年高檔、與8月旺季表現相當，帶動第三季營收谷底反彈近3.28倍。展望後市，隨著企業員工旅遊旅遊旺季到來，山富在手企業國旅訂單已達明年首季，預期營運可望維持穩定成長態勢。

山富公布9月自結合併營收3512.3萬元，月減1.49％、年減92.45％，仍持穩近半年次高。合計第三季合併營收9893.9萬元，季增近3.28倍、仍年減92.47％。累計前三季合併營收8.5億元、年減78.22％，續創同期新低。

雖然暑期旺季已過，但山富針對市場需求持續精進、推出多樣商品因應，使9月營收維持穩定，仍與8月旺季相當。展望第四季，由於有中秋及國慶連假加持、配合企業旅遊旺季到來，山富在手企業旅遊訂單已達明年首季，預期營運可望維持穩定成長態勢。

隨著時序步入秋冬，旅遊型態由水上活動及露營轉向賞楓季及溫泉季，山富持續耕耘客製化深度旅遊，並因應企業轉向國旅消費趨勢，運用長期經營優勢強攻主管會議旅遊、員工旅遊、經銷商活動、企業尾牙與春酒規畫等，盼藉由拓展企業旅遊商機增添成長動能。

山富表示，公司長期經營企業旅遊，包括知名金控、大型直銷公司均為服務客戶，在前期入境旅遊的每年使用間數規模達80萬，與台灣各地飯店業者、景區均有深厚基礎，今年公司全員確認發展目標，並致力執行業務目標。

同時，山富投入較高成本打造自有車隊，車輛均以原廠保養、司機素質相對較高，安排車趟亦較有效率，提供更好的服務品質及安全性。透過資源整合因應，山富推出長天數及創新旅遊規畫拚突圍，配合年底企業旅遊需求增溫，法人預期可望帶動整體營運表現回穩。

(時報資訊)