台積電(2330)將在本周四(15日)舉行法說會，美系外資看好營運展望，預計台積電第4季營收續創新高，並指台積公司可能上調今明年資本支出，維持加碼評等，目標價調升到550元。

美系外資發布最新研究報告，看好台積電法說會將釋出正面展望，預期台積電今年第4季營收可能季增2%至3%，並可能上調資本支出以因應5奈米擴產及3奈米試產需求，預期台積電將2020年及2021年資本支出分別上調至175億美元、195億美元。

美系外資表示，預計台積電2020年營收成長26%，2021年營收預估再成長約10%，主要動能來自蘋果5奈米晶片。若其他客戶如超微、聯發科、博通等陸續在2022年採用5奈米製程，台積電後年營收可望加速成長。

美系外資將台積電今明後年每股盈餘預估上調6%、9%、11%至19.35元、20.61元、24.23元，維持「加碼」投資評等，目標價從500元調高到550元。

(時報資訊)