蘋果（Apple）將在台灣時間10月14日舉辦今年度第2場新品發表會，iPhone 12系列預計將是場中最大主角。雖然已相當臨近發表時間，但是相關爆料仍舊層出不窮。如果你想提前更完整掌握新機的樣貌，快來一瞧。

爆料者 Max Weinbach 透過了 Twitter @PineLeaks 帳號，發表了關於iPhone 12系列的最新預測。首先來談談疫情下備受爭議的Face ID臉部辨識技術。他指出蘋果將會在iPhone 12系列中導入動態分區演算法，加快辨識速度。因要導入這項技術，TrueDepth相機將會重新設計，讓相關零件排列組合更緊密，這有望讓將iPhone 12 mini的TrueDepth相機區域，也就是俗稱的「瀏海」變窄一些，但是高度可能也會略微增加。

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The "dynamic zoning algorithm" is shipping. The redesigned TrueDepth Camera System though, is not. Instead, a more "tightly" arranged TrueDepth will be shipped with the 5.4" iPhone. The notch shrinks horizontally, but increases slightly vertically. — Pine (@PineLeaks) October 11, 2020

第二項比較明顯的改進，可能在於相機。Max Weinbach 指出，蘋果將會透過演算法來提升iPhone 12數位變焦的性能；iPhone 12 Pro以及iPhone 12 Pro Max的光學變焦性能也有望獲得改善。此外，iPhone 12系列可能會增加微距拍照功能，並且iPhone 12 Pro系列中的LiDAR光學雷達也能讓拍攝距離更近，但是預計不會成為主打功能。超廣角鏡頭的光圈則預計增大35%，更進一步改善在低光環境下的拍攝能力。另外，他指出iPhone 12系列預計將會支援以120fps或是240fps拍攝4K影片的功能（目前iPhone 11系列最高支援至4K @60fps）。

第三，對於不少消費者來說，手機續航力是最關鍵的購機指標。爆料指出，由於iPhone 12 mini的機身實在太小，預計續航力比iPhone 11差一點；相對來說，iPhone 12 Pro 系列預計續航力將會比先前的款式再增加一小時。

另外，爆料者Jon Prosser則是在新品發表前指出，120Hz螢幕更新率預料將不會隨著iPhone 12系列到來。關於螢幕更新率，可說是iPhone 12系列相關傳聞中出入最大的一點，先前有不少爆料都推測蘋果可能將120Hz螢幕更新率保留在最高階的iPhone 12 Pro Max款式之中，但是以Jon Prosser掌握的消息來源，似乎是連最後這一點點希望也相當渺茫。

最後關於iPhone系列，蘋果自2017年的iPhone 8系列以及iPhone X（含）之後，都為新iPhone加入了無線充電功能。近期則有微博、Twitter爆料指出，蘋果還將為iPhone 12系列推出兩款全新的無線充電器，重新採用資深果粉熟悉的MagSafe之名，明示新的無線充電器將會具備磁吸特性，新品可能有MagSafe Charger以及MagSafe Duo Charger兩款，功率達到15W。

Magsafe Charger

Magsafe Duo Charger — 有没有搞措 (@L0vetodream) October 9, 2020

再過不久蘋果就將為外界揭曉，果粉們引頸期待的iPhone 12系列（以及其他新品），你準備好提神飲料，要在14日凌晨挑燈夜戰了嗎？

(科技)