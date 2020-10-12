台南市因街道狹窄難以廣設左轉車道，為改善左轉車待轉導致塞車的問題，市府交通局針對左轉車流量大的29處路口，運用特殊時相的「綠燈早開」、「綠燈遲閉」的號誌管控措施，希望能讓左轉車順利通行。因初期可能造成民眾不適應，交通局也提醒民眾依燈號、標誌標示行駛，確保行車安全。

交通局長王銘德表示，府城區因開發較早街道狹窄，不宜廣設左轉專用道，導致市區道路常因左轉車待轉造成塞車，經市長黃偉哲指示，研議運用燈號管制改善左轉車行車問題。

局長王銘德指出，交通局蒐集分析不能增設左轉專用道路口的交通流量資料後，針對不同狀況研議以「綠燈早開」、「綠燈遲閉」的特殊時相，配合路面標誌、燈箱指示標示來引導路口車流行駛，改善左轉待轉造成塞車的狀況，初期可能造成民眾不適應，提醒民眾依燈號、標誌標示行駛，確保行車安全。

交通局交通工程科長方川和表示，「綠燈早開」、「綠燈遲閉」都是增加綠燈時間的號誌管制措施，利用對向車道紅燈，讓早開或遲閉方向的左、直、右轉車輛均能安全迅速穿越路口，普遍運用在無法增設左轉專用道路口的管制措施。

交通局說，近期調整的「綠燈早開」路口為中華東路與東平路口、公園路與成功路口等14處，「綠燈遲閉」路口為北門路與公園北路口、健康路與忠義路口等6處，「一邊早開、一邊遲閉」的路口有南門路與健康路口、中華南路與國民路口等9處。經統計，2020年5月至7月與去年同期相比，A2肇事件數由89件降為65件、受傷人數由111人降為84人；其中，發生對向擦撞及左轉車未禮讓直行車的肇事原因件數，也由17件減為12件，顯示該局進行的規畫改善可有效增進行車安全，未來除將加強宣導，也會持續進行事前、事後的肇事分析檢討。

(中時 )