市長盧秀燕今天呼籲中央緊急向國際調度採購流感疫苗，再配送縣市政府解決燃眉之急。（陳世宗攝）

公費疫苗上週開打地方卻傳出疫苗分配亂象。台中市議員林德宇12日在議會質詢中指出，大里、霧峰等地的社區接種站陸續傳出現場疫苗不足的情形，衛生局不能僅以去年的接種數做齊頭式的平等去分配，未考慮今年民眾接種意願倍增的情形，讓偏遠地區的長輩到了接種站才得知疫苗不足沒得打，完全違背了設置社區接種站的初衷。市長盧秀燕呼籲中央緊急向國際調度採購，再配送縣市政府解決燃眉之急。

林德宇表示，連假期間就有媒體指出今年恐有疫苗不足的疑慮，因此他特地在今日開議前前往大里、霧峰三處接種站實地勘察接種狀況，發現衛生局每日配給較大的里約200至250支疫苗，較小的如霧峰舊正里則僅有80支，民眾都說接到通知今日要來施打疫苗，到了接種站卻沒得打，現場抱怨連連。

林德宇指出，設置社區接種站的目的就是方便地方鄉親接種疫苗，尤其是較偏遠地區的長輩。林德宇強調，現在衛生局僅用這種齊頭式平等的原則去分配疫苗數，較小的接種站完全不夠打，根本就違背了當初設置社區接種站的目的。

林德宇要求衛生局根據去年各個接種站的接種數再加成，去精準的調配每日疫苗供給量，而不是繼續齊頭式的分配，否則這樣的亂象還要繼續持續至少三個禮拜。

盧秀燕強調，流感疫苗施打率暴增各地皆然，她鄭重呼籲中央，向國際緊急採購調度流感疫苗，配送各縣市府施打解決燃眉之急問題；不只台中市政府，其他縣市長亦然，拜託中央緊急調度配送給各縣市政府。

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(中時 )