桃園機場公司12日表示，今夏與桃園市國際機場產業發展協會聯手打造「出發吧！桃機樂友會」機場一日遊體驗活動，推出後頗受好評，自7月底舉辦以來，吸引超過6,000人爭相報名參與。為回應眾多民眾與航空迷期待，主辦單位特地再加開11、12月、每週六共計6梯次活動，每梯次僅200名額！

桃機公司說，活動將從13日早上10點起開放線上報名，行程同樣包含機坪管制區導覽與五星級美饌饗宴等內容，有興趣的民眾可千萬別再錯過！

桃機公司介紹，「出發吧！桃機樂友會」機場一日遊體驗活動行程，包括：搭乘機坪接駁巴士進入平常受管制的停機坪與滑行道，近距離探索機場地面作業之奧秘、參觀主題候機室、享用由五星級主廚準備的餐點佳餚、久違的完稅精品血拚、全台最大機場觀景台賞機看夕陽，以及獎項豐富的「心跳蹦蹦」抽獎活動等。

桃機公司提到，獎項包含：東北亞、東南亞、紐澳及歐美等多張來回機票、Apple Macbook Pro筆電、國際精品、精美伴手禮等多樣好禮大獎帶回家，得獎名單年底公布！

桃機公司說明，活動將自10月13日早上10點開放報名，每梯次限額200位，每人報名費用1,000元，12歲以下孩童優惠價800元，參加活動者，享有當日停車優惠200元及諾富特飯店標準客房（一大床/兩小床）住宿優惠（特價3,500元，房價包含兩客樂活早餐及兩客味坊中餐廳精緻晚餐套餐）。

(工商 )