台北富邦銀行系統再傳災情，繼10日晚間系統更新後，昨天網友在PTT抱怨ATM會吃錢、、轉帳交易失敗卻扣款，修復之後今早又傳出新災情，網友紛紛指出網站的網銀和APP都進不去，無法使用「不知道幾點會好」、「早上9點也是系統負荷問題進不去，何必升級」，到現在APP還是不能用。

台北富邦銀行今天上午公告，10點30分前暫時無法連結本行帳戶與交易，打客服也是忙線中，僅有語音系統代替回答「目前網路、電話、行動銀行交易較緩慢，預計1小時恢復，造成不便請見諒」。

網友也在PTT發文，「富邦提款卡可以領錢了嗎？」釣出許多昨天帳戶被扣款卻尚未入帳的苦主，「昨天扣款的還沒入帳～」、「看到好多人領了扣錢沒跑錢出來，再等等比較穩」、「今天網銀無法登入」。但也有人表示「我早上在建國分行領5000正常」、「可以領啊，atm都可以領」，截至12點20分APP都還是壞的，尚未修復。

對此，台北富邦表示，本行網路銀行在系統升級後，因系統同時湧入大量查詢及交易需求，造成速度較緩慢，目前正積極處理中。以及因連線問題少部分ATM暫時發生異常，造成ATM無法操作、現金提領、跨行轉帳失敗，目前已修復，部分客戶遇交易未成功，本行今天與財金公司確認帳務後，預計明天(13日)主動沖正(含手續費)，每筆額外補償15元。

(中時新聞網)