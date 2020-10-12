蔡英文總統今天接見索馬利蘭駐台代表穆姆德表示，索馬利蘭與台灣都具有重要戰略地位，希望未來台索能在國際上相互扶持，做彼此堅實的夥伴，為兩國發展寫下新篇章。穆姆德則期待強化各領域共享的價值和利益，促進雙邊經濟合作和夥伴協議。

蔡英文在接見穆姆德時表示，今年台灣與索馬利蘭互設代表處為兩國關係開啟新的篇章，在今年國慶大典上也是第一次有索馬利蘭的代表參與。

她說，這段時間很多媒體報導都用「台灣的新朋友」來稱呼索馬利蘭，新朋友最重要的就是交流，她也看到穆姆德代表來台後無論參與經貿研討會，還是到校園演講，透過各種形式的互動讓台灣人民更加了解索馬利蘭，也讓我官方和民間發崛了解更多兩國合作的機會。

穆姆德之前曾有提到索馬利蘭是「非洲之角」，蔡英文表示，這顯示索馬利蘭重要的戰略地位，台灣在印太地區也有重要地綠戰略地位，「我相信透過密切合作，我們彼此的優勢可以再發揮，也能夠有更多元的發展。」

過去台索兩國曾在醫療教育、海事安全等進行合作，她說，未來在雙方代表處的努力之下，將展開各項合作計畫，台灣民主自由的活力，就是台灣最珍貴的價值的資產，索馬利蘭也是非洲的民主模範生。

明年5月索馬利蘭眾議院將舉行地方議會選舉，蔡英文預祝一切順利，也期待台灣與索馬利蘭共同推廣民主價值，攜手努力，在國際上彼此做堅實的夥伴，相互支持，讓兩國關係的發展寫下新的篇章。

穆姆德表示，自從他來到台灣後，就持續感受到來自政府機構和人民的歡迎，讓他體會到台灣人民的友善和好客，此行主要目的是希望加深兩國之間所促成的官方正式和特殊的情誼，也要進一步強化雙邊合作關係。

他說，能夠在這麼美麗和受人信賴的國家與元首見面，展現兩國的相互尊重和理解，也強化雙方長久和堅實的友誼，連結我們這兩個偉大自由和民主國家之間的關係。

穆姆德指出，過去30年間，索馬利蘭已展現出我們確實是民主的燈塔，也致力發展和平，持續向國際社會作出貢獻，除了致力於免受恐怖活動和海盜活動威脅外，索馬利蘭還有許多非常值得驕傲的成就，索馬利蘭收容很多來自索馬利亞、葉門、敘利亞和其他國家難民，對世界衝突造成的負擔與國際社會一起來肩負責任。

他說，索馬利蘭與台灣簽下夥伴協議，這是第一步，接下來還要強化各領域共享的價值和利益，促進雙邊經濟合作和夥伴協議，相信在這裡還有很多未經探索之地。

穆姆德強調，之前索國總統即表明，未來與各國關係必定要奠基在最大化雙邊貿易和投資潛力之上，而非依賴援助，索馬利蘭現在還有很多未開放的經濟潛力，非常歡迎台灣大型公司前來投資與貿易。

(中時 )