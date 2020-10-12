已有6次酒駕前科的傅姓男子，今年7月間凌晨酒後騎電動自行車在中市中清路被警攔檢，他拒絕酒測大聲咆哮辱罵員警「三字經」，並當女警面前解開褲檔拉鍊「掏鳥」撫摸，被逮捕送辦。台中地檢署依違害公務等罪起訴，查出他3月多前才因酒駕繳完罰金，仍不知收斂，確具特別惡性，請求法官加重其刑。

59歲傅男酒駕前科累累，第6次涉公共危險罪被判刑6月確定，才在今年3月23日繳完罰金。他在7月4日凌晨零時許又酒駕騎電動自行車，行經大雅區中清路4段，竟自機車道騎往快車道，被巡邏員警發現攔檢。

員警發現傅男滿身酒味，要求酒測，傅男不但拒絕，又謊稱是大陸人，沒有身分證，也不願透露年籍資料供警方查證，他大聲咆哮，多次辱罵員警「三字經」，員警當場將他壓制。傅男為求脫身假稱在場女警觸摸他的身體，導致他肚子及手部受傷，竟當女警的面前拉開褲檔拉鍊，掏出生殖器，並大膽撫摸。

員警當場將傅男逮捕送辦，傅男否認公然猥褻，辯稱被警察打到肚子、手，因為肚子很痛，想要看肚子有沒有瘀青。

檢察官認為，傅男說要查看腹部及手部有無紅腫，沒解開上衣，卻露鳥撫摸，企圖讓員警觀看、難堪，並以他因涉酒駕案，才繳完罰金未滿4個月，就再度酒駕，甚至拒絕酒測，顯見執行結果並不足以讓傅男收斂，確具有特別惡性，請求法官加重其刑

(中時 )