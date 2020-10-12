恒指午盤收升近500點 深圳概念股飆漲 12:362020/10/12 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 A股三大股指12日大漲帶動香港恒生指數飆升，加上大陸國家主席習近平將於14日赴深圳出席深圳特區40週年慶祝大會，料將送上相關政策禮包，同步拉抬港股走勢。 恒生指數12日中午收報24,608點，上漲489.58點，漲幅2.03％。國企指數中午收報9,869.16點，上漲251.31點，漲幅2.61％。 深圳概念股大幅走升。包括騰訊H股升逾2％、美團點評H股升逾3％一度創下股價新高、中芯國際H股升近13％。 (工商 ) #H股 #收報 #漲幅 #深圳 #概念股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 恒指開高走高漲逾300點 深圳概念股暴漲 11:212020/10/12 財經 《日股》日股開低欲振乏力 早盤收跌 10:502020/10/12 財經 《熱門族群》遊戲股9月營收 鈊象、智冠雙增 08:352020/10/12 財經 22檔蘋概股 Q3營收季增逾2成 11:102020/10/12 財經 15檔Q3財報靚 法人狂敲 04:102020/10/12 證券．權證 《汽車股》300元開紅盤！汎德永業蜜月行情猛 10:172020/10/12 財經 前三季營收 14檔完勝去年 04:102020/10/12 證券．權證 生醫股迎旺季 搶攻紅包業績 04:102020/10/12 證券．權證 《晨間解盤》短線偏多 提防拉回(日盛投顧提供) 09:402020/10/12 財經 四大利多匯集 台股強攻萬三 04:102020/10/12 財經要聞 財經熱門新聞 汎德永業掛牌首日開盤跳低 5分鐘內每張少賺4萬 - 財經 川普被救命恩人打槍 再生元CEO：總統痊癒是特例 - 財經 川普偷留一手？陸廠逃生門沒堵死 最怕這殺手鐧 - 財經 台商回流新建科技廠辦增加 國產9月混凝土銷售創新高 - 財經 - 工商 蘋果i12 將引爆首波5G申裝潮 - 日報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。