A股三大股指12日大漲帶動香港恒生指數飆升，加上大陸國家主席習近平將於14日赴深圳出席深圳特區40週年慶祝大會，料將送上相關政策禮包，同步拉抬港股走勢。

恒生指數12日中午收報24,608點，上漲489.58點，漲幅2.03％。國企指數中午收報9,869.16點，上漲251.31點，漲幅2.61％。

深圳概念股大幅走升。包括騰訊H股升逾2％、美團點評H股升逾3％一度創下股價新高、中芯國際H股升近13％。

(工商 )

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