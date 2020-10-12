「2020台北國際旅展」將於10月30日至11月2日於南港展覽館展開，台北及高雄圓山聯手推出眾多優惠，住宿券下殺27折起、餐券下殺5折起，年度最後一檔超值優惠，錯過可惜。為服務無法至旅展現場的民眾，圓山大飯店並自即日起至11月16日下午5時止，官網同步推出線上旅展，全力搶商機。

台北圓山推出聯合住宿券，單張售價3,300元，購買1本五張售價15,000元，可依使用張數入住不同房型。入住期間，可免費暢玩戶外泳池、戲水池、室內兒童遊戲室及兒童攀岩場等設施，體驗圓山聯誼會會員尊榮。

充滿莊園渡假風情的高雄圓山則推出「平日市景客房住宿券」，輕鬆入手價2,200元，旅展超低下殺27折；另有「平日一泊二食住宿券」，每張含早餐及晚餐各2客，旅展優惠38折，每張售價3,980元。入住即可前往體驗高雄最夯的打卡熱點「景觀木棧道」，可漫步至澄清湖欣賞浪漫的湖光景色，亦可徜徉於景緻優美的花園泳池，享受難得的休閒假期。

餐券方面，圓山大飯店更是卯足了勁，端出年度精選優惠吸引各方刷手馬上行動!台北圓山推出「平日澎湃歡聚精選桌席」券，每張售價11,800元，最高享折扣84折，迎戰年底桌菜聚餐需求，民眾可自由選擇使用於金龍餐廳（廣式料理）、圓苑餐廳（江浙料理）或宴會廳。凡購買10張「平日澎湃歡聚精選桌席」券，即贈送圓山文創館萬元商品抵用券，可將最熱門的圓山常溫牛肉麵禮盒、蔣夫人最愛的紅豆鬆糕及圓山鳳梨酥等經典熱銷的拌手禮通通帶回家！無論是家庭歡聚、老友敘舊或公司聚餐，「平日澎湃歡聚精選桌席」券非常搶手。

廣受歡迎的松鶴餐廳平日自助午晚餐單人券，一本10張售價9,000元（原價12,980元），台北國際旅展現場購買一本10張加贈自助午晚餐券1張（原價1,298元），相當於69折的超值優惠，錯過可惜！喜愛下午茶的民眾亦可選購松鶴餐廳平日自助下午茶單人券，一本5張優惠價3,000元。

千元有找的「假日中式早午茶超值雙饗券」，超輕鬆入手價899元，可享超值圓苑餐廳假日下午茶雙人套餐乙客或金龍餐廳假日早茶雙人套餐乙客。喜歡品嘗各式美饌的民眾不妨選擇「平日歡樂聯合分饗券」，一本3張優惠售價9,597元。憑券使用一張可享用松鶴自助午晚餐四客或圓苑餐廳午間四人套餐；使用兩張可享用圓山牛排館午晚間名饌海陸四人套餐乙客，既可彈性使用又可吃到主廚精選拿手好菜，吃美食全不用費心。

圓山牛排館則精心推出「平日海陸雙人套餐券」，優惠價2,399元，主菜海陸雙重奏可選擇美國特選肋眼牛排或盤克夏黑豬，搭配海大蝦、麥年魚，套餐除前菜、湯品、茄汁蛤蠣奶油義式燉飯外，還可使用自助式綜合起士生菜沙拉吧，吃的精緻、美味又盡興。

(工商 )