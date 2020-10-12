台商回流新建科技廠辦增加，房地產景氣回溫，國產建材實業（2504）9月混凝土混凝土本業，9月國內銷售金額達到13.17億元，創歷史新高，較去年同期成長26.3％。

國產今年1-9月合併營收132.03億元，若扣除去年出售福建水泥的因素，年增率7.94％。

國產指出，今年營運逐季成長的主因是，國內無論是房地產市場、前瞻建設公共工程，或是台商回流科技廠辦的案量，都有明顯的成長幅度。而房屋移轉棟數也逐月創下新高紀錄，928房市檔期也有不錯的銷售成績，對預拌混凝土的需求增加，因此營運逐月成長。

除此之外，國產指出，今年以來，採高端混凝土「擇優出貨」策略的奏效、預拌混凝土價格的上漲等因素，都是今年前三季營收獲利成長的動力。

國產預期，由於第四季是工程傳統的趕工旺季，在混拌混凝土產業環境、景氣仍處於上升，集團第四季的營運應仍可持續創高峰。

(工商 )