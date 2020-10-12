2020年美國總統大選結果即將在11月3號出爐，一般咸認總統大選對美國的未來至關重要，而期貨市場亦已反應選情的高度不確定性。目前川普民調與拜登的差距高達8.1個百分點；而賭盤賠率顯示在第一次辯論會與川普染疫後，川普當選機率僅37.5%。凱基投顧表示，因美國聯準會於9月FOMC表示目前的低利率將至少維持到2023年底，且重述其「平均通膨目標」概念，不會輕易考慮升息；另本次經濟衰退並非長期經濟失衡導致，對產業的衝擊也非全面性，上市企業獲利較過去具韌性，故不論何人勝出，仍維持對未來一年股市樂觀的看法。

2000年的選舉爭議使金融市場出現明顯而強烈的risk-off（風險迴避）現象，S&P500最高跌幅為8.2%，10年公債殖利率下跌63bps，金價上揚3.4％，美元亦出現最多2.6％的漲幅。因此若此次選舉產生爭議，將會是風險性資產的買點，因為除了美國具備完整的法律體系解決爭端外，支撐股市的正面因素並未消失。

川普「成長至上」的施政方針有利於股市，但難以預測的對外政策亦增加地緣政治風險。拜登方面，作為建制派的政治家，其老成持重的行事風格有利於舒緩國際緊張情勢，但其左傾的政策主張一旦落實將對股市有實質的影響。概括而言，拜登當選可能短線不利美國股市，但對國際股市，尤其中國，將有助益。川普當選則影響相對較小。

凱基投顧表示目前選情尚未完全明朗，仍有多州呈現拉鋸戰，未來仍不排除若干州出現得票率差距甚小，並成為最終選舉勝負的爭議焦點，若爆發這種選舉爭議未必是尾端風險，風險性資產隨之修正後將提供不錯的買點。一般相信，川普「經濟至上」的施政方針較有利於股市，而拜登的左傾色彩則相反。無論何人當選，因支撐股市的兩大因素-極度寬鬆的貨幣政策以及與實體經濟脫鉤的優異企業獲利皆仍未見改變的跡象，故凱基投顧對明年的股市依然樂觀。

(時報資訊)