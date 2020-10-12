日系外資針對美律(2439)出具最新研究報告指出，美律第三季營收成長符合預期，隨著市場的回溫，外資直言，「最壞的情況似乎已經過去」，維持美律買進評等、目標價193元。

美律9月營收49.64億元，創下歷史新高，月增率86.6%、年增率40%，也帶動第三季營收衝上101.16億元，與去年同期持平，比第二季成長57%。

日系外資表示，帶動美律9月營收增長的主要動能來自於新推出的TWS(無線藍芽耳機)和iPhone揚聲器的出貨量增加，且強大的耳機產品線加持下，美律在第三季營收表現也符合預期成長。

日系外資指出，目前看來美律最壞的情況似乎已經過去，先前在疫情的衝擊下，整體需求疲弱，導致美律在上半年營運充滿挑戰，許多項目被暫停或延遲。但自下半年開始，動能已經陸續到位，包括居家辦公趨勢下，企業耳機市場活絡，且新款TWS的推出，加上即將推出的新遊戲機PS5和Xbox，將帶動Gaming耳機需求，且這種需求可能會持續到明年上半年，故維持買進評等、目標價193元。

(時報資訊)