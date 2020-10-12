大陸金屬包裝廠福貞-KY(8411)受惠中秋及十一長假內需消費旺季，金屬包裝材產品使用客戶群積極備料拉貨，因此9月營收較去年同期有兩位數的增長。9月自結合併營收為新台幣5億3069萬元，年增15.23%，前9月營收金額為新台幣41億80,05萬元，年減少1.92%。

福貞指出，隨著疫情影響逐漸縮小，大陸各通路零售終端消費恢復，應可引導整體營收穩定發展。

受國際政經局勢影響，人民幣對美元匯率變化較大；福貞指出，集團結算前三季度合併營收人民幣計帳金額較去年同期增加，但因幣別轉換使台幣營收較去年同期減少。長期以來集團與各品牌客戶有穩定的合作，本年度陸續為一線品牌客戶提供新品項罐型開發及充填灌裝代工服務；展望中、長期市場發展方向，於中國大陸金屬包裝市場從激烈競爭中愈趨穩定向好，福貞-KY始終以品質第一、客戶至上的理念，積極拓展公司業務並深化與主要客戶合作的黏著度，並期望未來營運前進有更穩健的成長空間。

(時報資訊)