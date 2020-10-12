蔡英文總統今天接見十大傑出青年當選人，肯定他們在專業領域的成就，讓世界看見臺灣、認識臺灣，強調政府將致力推動雙語國家、數位發展等政策，加快產業接軌國際的步調，讓懷抱著理想與熱情的年輕世代在世界上有更多的舞台。

蔡英文今天一一列舉十大傑出青年得獎者的成就指出，劉峻誠總經理及周仁海執行長是投入人工智慧領域的創業家，不但開拓出新的商機，還獲得國際獎項的肯定；清華大學林玉俊副教授在分子醫學的研究，以及海洋大學徐德華助理教授在海洋生物的研究，也都受到國際學界的肯定。

她說，創辦「Skills For U」組織的黃偉翔執行長，不斷提倡「技能可以貢獻世界」的理念，讓技職教育出身的人才有更大的揮灑空間；發起「小紅帽」組織的林薇創辦人，在臺灣受到「世界衛生組織」（WHO）秘書長不實指控時，第一時間就錄製影片、發表公開信，勇敢反駁。「當時妳的行動，振奮了很多臺灣人」。

蔡英文提到，黃振倫檢察官透過國際司法互助，破獲跨國詐欺案件；小提琴家曾宇謙讓世界聽見臺的聲音；「球學」的何凱成創辦人，則把美國的經驗帶回臺灣，致力於結合體育和教育。

還有幾位當選人今天無法來到現場，像是「鞍馬王子」李智凱，正專心備戰奧運，準備締造臺灣體操的新紀錄；以及非常有名的Janet謝怡芬，是由教導她臺語及臺灣文化的媽媽代表她來分享這個榮耀。

蔡英文認為，每位傑出青年的故事，都證明在每一個專業領域裡，只要用心耕耘，都有無限的可能性。毫無疑問地，臺灣的年輕人，既能有出色的專業表現，也具備國際的視野。

她強調，政府的使命，就是讓懷抱著理想和熱情的年輕世代，可以獲得更多鼓勵、受到更多支持，在世界上有更多的舞台。「這也就是為什麼，我們會努力推動雙語國家、數位發展等政策，以及加快產業接軌國際的步調，就是希望讓年輕世代擁有更好的環境」，

(中時 )