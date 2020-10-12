高雄市長陳其邁（中）12日為行銷在地農產品，化身「阿邁師」，現學現賣下場秀廚藝。（林宏聰攝）

高雄市長陳其邁參觀高雄福華大飯店地下1樓與在地小農合作的生鮮超市。（林宏聰攝）

木瓜價格低迷，高雄市長陳其邁為行銷在地農產，12日中午到福華飯店向行政主廚拜師學藝，化身「阿邁師」烹煮青木瓜醃薑炒肉片，他的刀工略顯生疏，坦言「做菜比市政難」，自嘲還是不要關公面前耍大刀，負責吃就好。

木瓜8、9月價格不理想，陳其邁上午先到美濃產地視察，隨後轉往高雄福華大飯店，先參觀飯店與小農合作、上架在地農漁牧產品的生鮮超市，接著親自學習下廚，宣傳高雄首選食材，也象徵縮短產地到餐桌的距離。

福華大飯店行政總主廚楊政霖傳授私房菜「青木瓜醃薑炒肉片」，陳其邁切木瓜絲動作不甚熟練，被主廚揶揄「市政做得比較好」，陳其邁笑回「講話很酸喔」，楊政霖機智應答「這道菜酸酸甜甜，不會很酸」，倆人對話妙語如珠，笑翻全場。

名師從旁輔助下，陳其邁順利完成料理，轄區議員黃文益、郭建盟率先品嘗，讚不絕口，郭建盟更感嘆明明沒有加入海鮮，炒肉片吃起來卻有滿滿鮮味，直讚「阿霖師把阿邁師的實力都逼出來了」，聽得陳其邁有點不好意思，趕緊笑說「下去領500」。

陳其邁表示，市府協助小農行銷，積極縮短產地到餐桌的距離，包括與五星級飯店、超市合作，上架在地農產品，確保產銷制度更健全，也正規畫在高雄打造一處類似台北「希望廣場」的平台，協助農民與消費者近距離接觸，落實地產地銷。

(中時 )