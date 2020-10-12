國防部後備指揮部中校李志交、上士張政陽，涉嫌利用督導「口罩國家隊」工廠機會，偷走至少1500片口罩，李、張分別遭依侵占公有物、贓物罪起訴。台北地院今首開庭，卻因李的律師張晉豪未到，另名甫受委任的律師張積保又尚未閱卷，讓法官不滿怒批張晉豪「很兩光」，並暫定本月23日再開準備程序庭。

檢方起訴指出，後指部下轄某單位的李志交涉嫌今年2月被調派新北市某工廠負責督導生產外科、醫用口罩時，利用「螞蟻搬象」的方式偷口罩，至少偷走6000片的醫療用口罩，並指示張政陽協助搬箱、載運。

全案9月28日移審法院時，李志交全盤否認犯罪，遭法官裁定羈押禁見；張政陽則因認罪，並保證不會與軍中同袍接觸，獲10萬元交保。

北院今開庭，李志交原來的律師張晉豪未到庭，打電話也聯繫不到，而張積保昨天才受委任，還來不及閱卷，法官認不住痛批張晉豪「很兩光」。因李堅持未來仍要通知張晉豪開庭，法官只好改暫定本月23日再開庭。

李志交今也堅不認罪，辯稱並沒有侵占「口罩國家隊」的口罩，而是從胞弟的湯包店拿到的；張政陽的律師則說，張仍維持認罪態度，如今已被軍方依「有損軍心」為由撤職，希望法官考量張已受教訓，予以輕判。

(中時 )