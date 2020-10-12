新冠肺炎疫情期間各地消防人員忙於載送居家檢疫或隔離個案就醫，市議員劉士州12日建議防疫津貼發放應納入消防人員。市長盧秀燕強調，防疫時期，消防人員工作風險高，中央未提供防疫津貼，台中市政府不漏消防人員，將動用第二預備金，比照民政局、衛生局的防疫人員發放津貼；自疫情發生迄今，中市消防人員共載送683件疑似病例、28件確診個案，負責載送個案的消防人員均可獲得津貼和敘獎。

市議員劉士州表示，中央發放的防疫津貼補助，其中並不包括消防人員，消防人員在防疫期間工作風險高，建議應該納入發放對象。

盧秀燕表示，中央發放台中防疫款項7500萬元，其中防疫津貼補助對象包括協助居家檢疫的民政系統人員、協助居家隔離的衛生醫護人員，的確沒有包含消防人員；消防人員辛苦執行防疫工作，尤其是119弟兄載送個案，工作風險高，可能接觸疑似或確診病患。

「中央沒有提供防疫津貼，市府自己來處理！」盧秀燕指出，消防弟兄只要載送確診或疑似個案，市府比照民政、醫護人員提供津貼，依據消防局統計，目前中市消防人員共載送683件疑似個案、28件確診個案，市府動用第二預備金，同時追溯至過去，曾載送疑似病例或確診個案的消防防疫人員，均可獲得津貼。

盧秀燕強調，過去雖然中央沒有補助津貼，但消防局也有自行提補救措施，載送疑似個案的消防人員嘉獎1次，載送確診個案嘉獎2次，盼未來中央補助一視同仁。

(中時 )