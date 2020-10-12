南陽國小新建大樓將於月底完工。（陳淑娥攝）

台中市豐原區南陽國小新建校舍即將月底完工，不過，由於當初興建經費不足，規劃的視聽教室及圖書室只能空蕩蕩，校方預估尚需1400萬多經費建設。立法院副院長蔡其昌、市議員謝志忠12日會勘，並力爭中央經費，國教署允諾將全力支持。

南陽國小是桃園以南師生人數最多的大校，由於校舍仁愛、信義樓2019年拆除重建，新大樓將於月底完工。不過，發包之初經過5次流標，後來物價上漲導致經費不足，校方為讓工程順利興建，因而捨棄內部部分建設。

蔡其昌指出，由於謝志忠是該校志工，且新建大樓已近完成，由於當初經費不足，所以欠缺內部設備，這次爭取中央經費1400多萬元，今天特別跟國教署、市府教育局會勘，希望協助學校完成視聽教室及圖書室，讓孩子在舒適的環境下學習。

針對蔡其昌撈過界跑到豐原會勘，是否要參選下屆市長？蔡其昌笑著說，「沒有啦！只要我一離開海線，大家都會過度聯想。」他在豐原住過9年，就在南陽國小附近，由於謝志忠在爭取，他當然要協助，自己解決的事情很多，包括送台中市區運動學校球鞋、替西南屯學校爭取預算，甚至連苗栗學校也是，這要是不是說他要選總統，那都是大家在政治上的過度聯想。

(中時 )