美時（1795）9月結合併營收再度超越10億元大關，以10.21億元交出成長68%佳績，累計今年前9個月合併營收達76億元，年增25.6%，年成長強勁。

該公司第三季自結合併營收達28.85億元，再創今年單季新高，較去年同期大幅成長46%，亦較前一季增加近8%。

美時表示，九月亞太區域市場與外銷業務皆穩定發展。在台灣市場如期上市，其獨家代理的帕金森氏症原廠藥Stalevo及Comtan，將可望帶動旗下中樞神經用藥產品組合之成長動能。而以外銷市場為主的抗癌用藥銷貨收入亦持續貢獻，其中，自有研發之重磅產品血癌用藥Lenalidomide順利於九月下旬取得美國FDA暫定審查核可通知，不僅成為美國市場中第一個通過美國FDA審查核可的學名藥廠，並使得美時確定將可依照與原廠和解之條件，在2022年以限制出貨量的方式於美國搶進首波上市先機，大幅提升美時在全球癌症用藥領域之競爭優勢與核心地位。

(工商 )