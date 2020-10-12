民眾期待的VVV及BMW之熱門號牌又來了，公路總局12日表示，VVV車牌自10月26日起標售、10月28日決標，競標的號牌號碼為VVV-0180～VVV-0211及VVV-1111（計30副）；而BMW車牌自11月2日起標售、11月4日決標，號碼為BMW-0788～BMW-0808及BMW-2299（計20副）（均不含「4」）。

公路總局表示，BMW號牌原預估2021年才會編排製作，為符合民眾期待，規劃提前於2015年11月製作推出競標，BMW熱門號牌前已辦理25次標售，每次均獲許多民眾競標；VVV編碼號牌，曾辦理7次競標，V象徵Victory勝利意涵，VVV編碼號牌也是競標熱烈。

公路總局說，自用小客車號牌若依現行號牌編排順序，VVV號牌約40年後（2059年）才會編排製作；但考量以後民眾需求，採專案控管製作競標號牌的數量。

公路總局指出，今年度再規劃製作VVV及BMW號牌各150副，將分別於10月26日、11月2日起開放競標，民眾可利用自然人憑證，並加入監理服務網會員，於公告標售時段，上網參與競標屬意的號牌；相關號牌起標、決標時間，可上「監理服務網」，進入「號牌標售」，再進入「標牌公告」查詢。

公路總局也提醒有意願參加標牌的民眾，參加競標之會員帳號所設定最高競標金額或出價超過30萬元時，須先線上即時轉帳繳交20％（即6萬元）保證金，才能繼續參與競標。

(工商 )