立法院外交國防、經濟、交通委員會上午討論 ，英方請求，外交部、經濟部、工程會修正世界貿易組織WTO政府採購清單GPA附錄一「台灣、澎湖、金門、馬祖個別關稅領域承諾開放清單」附件7，委員會在詢答後全體無異議通過本案。

經濟部報告時表示，英國自今年1月31日正式脫離歐盟，並與歐盟達成協議，在過渡期結束後，自明年元旦成為WTO政府採購協定GPA個別會員；但脫歐後原先我國承諾開放的政府採購項目清單裡，部分限於開放給歐盟的項目將因英國脫歐，不再適用於英國，英國希望將原本開放給歐盟的鐵道與電力設施等項目，修正開放給「歐盟、英國」，讓英國得以繼續參與我國相關項目的政府採購。

外交部指出，這次修正是將英國的權利義務自歐盟平移至英方本身，英方提供給我國及WTO各會員的承諾 清單也與身為歐盟成員時本同，雙方不涉實質改變。外交部也說，本案的修正也有助於加強台英雙方合作，強化國際友我力量。

藍綠立委對此無多異見，國民黨立委孔文吉也說，他是英國留學的，所以對此全力支持。

外交部次長曾厚仁也說，立法院舉行聯席會的用意之一，就是討論英國脫離脫離歐盟之後，要單獨成立政府採購協定的獨立會員國，現在就是要把英國原在歐盟裡享受的GPA待遇，平行移交給英國，基本上台灣並沒有任何損失。

經濟部表示，台英之間一年約有60億美元貿易額，其中台灣出口螺絲、 螺帽、機體電路等產品到英國，英國則出口烈酒、小客車等項目來台，另外，英國也有18家風力發電廠商來台投。

(中時 )