防疫期間吹起爬山熱潮，新北市串連鶯歌、土城、中和、雙溪等區域，推出「微笑山線」登山路線，日前更與著名生態旅遊作家劉克襄合作，出版《微笑山線10條散策路線》手冊，讓民眾跟著手冊體驗登山樂趣；市長侯友宜今出席記者會表示，「台北市沒幾座山，只有陽明山啦，象山啦，我們特別歡迎台北市民到新北市走一走。」

侯友宜致詞表示，以前都是「新北市看台北市」，現在則換「台北市看新北市」，看看新北市的光榮感，新北市很美很近很剛好，不僅面積是台北市的8倍大，有山有又海，資源絕對比台北市更豐富；侯友宜也虧，台北市沒幾座山，只有像是象山、陽明山等「一點點山」，連吃個漁產都必須跑到新北市來吃，歡迎台北市民來新北走一走。

侯友宜指出，感謝劉克襄替新北規畫10條綠廊散冊路線，劉克襄將淺山比喻為「家山」，形容得非常貼切，家山就是離家最近的山，就好像打開家中後門，穿著輕便去運動2小時的那麼輕鬆自在，說走就走，喜怒哀樂都可以與山分享，走到山頂從遠處眺望，甚至可以找到自己的家，鼓勵土樹三鶯地區小學，將來校外教學可按這本小冊，來場家山步道的深度體驗。

觀旅局表示，「微笑山線」連結樹林、鶯歌、三峽、土城、中和、新店、汐止、深坑、石碇、平溪、瑞芳、雙溪等各區域，新北80％的登山步道都在這塊微笑曲線上。這次由劉克襄在樹林、鶯歌、土城、三峽區規畫10條綠廊散策路線，與《今周刊》合作出版的《微笑山線10條散策路線》旅遊小冊子，即日起在樹林、鶯歌、土城、三峽區公所及新北市政府1樓服務台發送4000冊，送完為止。此外，民眾也可上觀旅局官網下載數位版，或上新北旅客YouTube頻道收看達人走訪影音。

(中時 )