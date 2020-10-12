去年甫上興櫃的智慧物聯網業者奇邑(6699)本月5日宣布與日本第一家切入智慧表計領域並排名日本前三大的瓦斯公司簽訂合作案，將於2021年第二季起全面啟動智慧瓦斯表汰換作業，未來也將持續推動與其他瓦斯公司的結盟規劃，以期在智慧瓦斯表版圖搶得先機。

奇邑多年前即與日企Internet Initiative Japan(IIJ)共同合作，聚焦LPWAN解決方案，繼2019年攜手合作切入水田管理的智慧農業、食品衛生管理、車隊管理等物聯網應用領域外，近日再度搶攻日本智慧瓦斯表的汰換商機，跨足智慧錶計領域。奇邑科技表示，此次跟IIJ的合作，成功串連上中下游產業鏈，融合了彼此創新技術，將AIoT技術與瓦斯表結合，賦予瓦斯表聯網智慧功能。在雙方的優勢技術與雲服務相輔相成下，以「智慧零接觸」為方案核心主軸，提供端到端、雙向傳輸及安全連接的AIoT解決方案。

根據日本燃氣業者提供數據，目前人工抄錶費用每年每戶約美金6元，在日本目前面臨人口高齡化及少子化的人力短缺問題下，此費用可謂燃氣業者的高成本負擔，因此自2017年開始，日本政府即強力宣導智慧瓦斯表採用LPWAN通訊技術，以降低人力成本，奇邑的商業模式，對於除了販售與提供整套AIoT硬體網路設備外，還有瓦斯數據雲平台的後台的管理服務收費，這是一個新創營運商業模式，將為日本燃氣業者承接日本將近5700萬用戶瓦斯表汰換商機下的最佳選擇。

進入COVID-19的後疫情時期，也讓許多新興產業開始受到重視及需求，奇邑在AIoT有豐富經驗，協助企業客戶藉由AIoT實現數位轉型與升級，提供多樣垂直整合方案與AI應用服務，為客戶提供數位升級服務與智慧化管理，打造新的營運商業模式。展望未來，隨著對AIoT產業需求的增加，除了目前提供給零售業的智慧溫度管理系統外，奇邑也在室內空氣品質管理與智慧零售解決方案提供給客戶一個完整的解決方案。

奇邑表示，智慧溫度管理系統結合人流監測的應用，擴大發展為完整的智慧零售安全防護網，此智慧系統不僅能解決短期內需求，更是接軌智慧城市重要的一步。可望為奇邑科技的未來營運帶來更大的成長挹注。

(時報資訊)