大陸國家主席習近平，本周將南巡並出席深圳經濟特區成立40周年慶祝活動；同時，也會視察深圳內科技公司。市場樂觀看待屆時將有新政策支持深圳，以及粵港澳大灣區發展，恆指中各類股普遍看漲。權重佔恆指2.59%的小米集團登高一呼，早盤漲幅高達6%，也帶動恆指開高走高，目前漲幅2.03%，來到24608.71點，突破中長線技術線型交叉約24600點。國企指數(H股)漲幅為2.61%，為9869.16點。

小米集團UWB(超寬頻)技術，又被稱為室內GPS(全球衛星定位系統)，宣稱可定位至厘米範圍，得以精準控制智能家電裝置。利多消息激勵下，其股價一度飆近7%，突破22.3港元價位。

生物科技股方面，藍籌藥明生物與德琪醫藥合作，從事腫瘤新藥物研發，盤中曾大漲近6%，創214.4港元新高。康方生物有新藥獲納入突破性治療藥物之一，股價亦一度漲近7%，至於康龍化成則飆升近9%，股價刷下新高。

不過在新冠肺炎持續肆虐並抨擊香港經濟活動下，信貸評級機構惠譽國際，其亞太區主權評級高級董事費安德（Andrew Fennell）表示，若香港持續自我封境與旅遊限制不斷延長之下，將使得財政惡化，所幸現階段香港外匯儲備充足且負債低，暫不需調降香港投資評級。

(時報資訊)