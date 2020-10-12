記憶體封測廠力成(6239)2020年9月合併營收恢復「雙升」表現、續創同期新高，帶動第三季合併營收僅較第二季新高略降、改寫歷史第3高，表現略優於市場預期。公司先前對第四季營運展望仍算樂觀，預期全年營收成長應可達成年初設定目標。

力成股價7月初觸及117元波段高點後一路拉回，8月20日下探83元近5個月低點，修正幅度達近3成，近期於83～88元區間盤整。今（12）日開高穩揚，最高上漲2.53％至89.3元，截至午盤仍維持逾2％漲幅，領漲封測族群。三大法人上周調節賣超615張。

力成公布9月自結合併營收63.12億元，月增0.16％、年增4.8％，續創同期新高。合計第三季合併營收189.35億元，季減2.44％、年增6.95％，仍創同期新高、並創歷史第3高。累計前三季合併營收571.57億元、年增21.05％，續創同期新高。

力成先前法說時表示，受新冠肺炎疫情及貿易戰影響，下半年整體市況變化仍大，加上轉單效應轉弱，保守預期第三季營收將高檔略降，但應可在8、9月逐步回溫、並維持年成長。對第四季展望仍算樂觀，全年預期應可達成年初設定成長目標。

投顧法人認為，力成9月營收睽違5個月恢復「雙升」表現，帶動第三季合併營收表現略優於預期，預估獲利「雙降」幅度將優於先前預期，全年營收及獲利仍可望雙創新高，惟下半年旺季不旺、營收成長動能逐步收斂，故維持中立評等、目標價113元不變。

(時報資訊)