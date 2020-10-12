高雄流行音樂中心將於11月28日舉辦測試場，預估有4500人進場，巿議員陳致中12日在議會教育部門質詢文化局，要求做好交通配套，否則大排長龍，測試場變成交通黑暗日，又讓台北巿長柯文哲嘲笑南部人。

陳致中肯定高流執行長李欣芸爭取明年金曲獎在高流主辦，高雄也展現決心，但接下來的問題是，場地準備好了嗎？尤其1128的測試場是假日，要提前預估進場人次、車輛、停車，因為車流牽涉到停車，才不會有塞車等問題。

陳致中指出，根據交通局資料，五福路成功自強段平常假日每小時車流500輛，時速約40公里。測試就是要模擬各種狀況跟可能性，當天如果汽機車超過千輛，時速可能降到20公里以下，將是大排長龍大塞車，變成交通黑暗日。

高巿府文化局長王文翠業務報告指出，高雄流行音樂中心預定10月底前收完成驗收，測試場規畫11月28日在室內表演廳進行滿載壓力測試，包括動線、空間、票務、硬體及其他相關測試，以建立後續開幕及場館營運範本。

陳致中勉勵文化局初試啼聲、一鳴驚人，因為台北也有北流，不要讓柯巿長說我們坐公車是「厭桃」、學校冷氣會跳電，到時候高流有什麼問題，又會被他嘲笑一般，做為高雄巿民的一份子，相信都沒辦法接受。

(中時 )