員警協助女童找到媽媽，母親見到女兒非常驚訝，也允諾員警以後會多關心女兒的感受，非常謝謝警方熱心幫忙協助。(台中市太平分局提供／馮惠宜台中傳真)

家住太平區的1位9歲林姓女童日前晚間因母親工作臨時加班，未事先告知女童，她趁著就讀高中的哥哥不注意時，獨自外出要去離家2公里外媽媽上班的火鍋店找媽媽，結果在樹孝路一騎樓下累到睡著，所幸員警巡邏發現，並透過女童所述火鍋店名稱，順利的找到女童的母親，媽媽看到女兒相當驚訝。

太平警分局新平派出所警員吳立凱、高誌遠日前晚間近11點許執行巡邏勤務，巡經樹孝路時發現有一女童坐在騎樓下的沙發睡覺。員警見狀上前關懷，原來是女童獨自外出要找媽媽，結果不熟悉確切方向迷失在路旁，自稱徒步走約30多分鐘，累了就看到騎樓有沙發，就坐著休息，員警詢問女童時，女童僅表示母親在火鍋店工作，雖不知道地址，所幸女童知道火鍋店的名稱，吳、高2員隨即知道火鍋店位置，就帶著女童前往該火鍋店探詢，果然就找到林姓女童的母親。

女童母親看到自己的女兒時非常驚訝，得知過程後向警方表示，本身育有一男一女，晚上多由就讀高中的哥哥照顧，平時都會準時下班，並會陪伴女兒睡覺，因連假期間當晚顧客多只好加班工作，可能是女兒想自己才會趁隙外出，非常感謝警方熱心協助，也表示以後如需加班會事先播打電話告知，避免類似情形發生。

(中時 )