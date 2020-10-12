金門一輛M41A3戰車日前於執行任務途中翻覆意外，造成車長林楷強中士殉職、駕駛劉禹宏下士，以及協助搶救的蔡明貴上兵受傷的不幸事故。對此，總統蔡英文表示，國防部第一時間向她報告狀況，並組成專案小組，她要求國防部務必查明事故原因。退將栗正傑對此表示，這次蔡英文有當國軍的靠山！

陸軍金防部M41A3戰車日前發生翻覆意外，蔡總統表示，目前請國防部務必從優撫卹，受傷弟兄也會盡最大努力照顧，讓他能儘早復原，這件意外事件，也請國防部查明原因。至於是否有想要採購新型戰車？蔡總統表示，「我們有計劃採購新型戰車，而且是最先進戰車」。

對此，栗正傑在臉書表示，今年年初從總長黑鷹直升機失事以來，國軍還發生漢光演習陸戰隊膠舟翻覆的意外，這幾起演訓意外造成多位官兵的殉職，但這幾次不幸事件發生時，蔡總統都在第一時間表達哀悼，並要求國防部高層從優撫恤，給受傷官兵最好的醫療照顧，給殉職官兵最高哀榮，給傷亡家屬全力的安慰與照顧！

栗正傑指出，軍隊戰備與訓練本來就比民間的教育訓練危險性高很多，雖然各級幹部都很努力做好危安的預防措施，但意外總難免發生，長久以來包括未爆彈處理、戰機墜毀、軍車事故、體力不支猝死等，但這些不幸事件發生時，善後處理通常只是由基層幹部去面對家屬與協辦後事，甚至處分基層幹部，責備他們沒做好危安預防工作，造成基層幹部心力交瘁！

針對小金門戰車翻覆事件，栗正傑認為，蔡總統能以三軍統帥的高度要求國防部給傷者最好的醫療，殉職者最高的哀榮，家屬最優的撫恤，並由國防部檢討老舊裝備是意外主因，而不是只將意外推特給基層沒做好危安預防，「蔡英文有做到當國軍的靠山的承諾！」

(中時新聞網)