檢方查扣合康連鎖藥局涉嫌販售來源不明口罩，貼上偽造合法公司的標籤貼紙。（檢方提供／羅浚濱新竹傳真）

在桃竹苗有14家分店的合康連鎖藥局，在防疫期間被查到涉嫌販售來源不明口罩案，合康負責人何女、合康營運長陳男、侯姓和陳姓口罩商等4人被羈押禁見，檢方12日依法將4人提起公訴，並移審新竹地院建請法官延押4名被告。

合康連鎖藥局被爆疑似販售來源不明口罩，新竹地檢署出動4名主任檢察官和5名打擊民生犯罪專組檢察官，與警調成立專案小組蒐證，從8月14日起搜索合康連鎖藥局總店、各分店及相關涉案人住處，扣得帳冊、電磁紀錄及口罩51萬2745片等物證。

主任檢察官陳玉華12日說明案情，指全案訊問被告101人次，聲請搜索4次21處，合康負責人何女、合康營運長陳男、侯姓和陳姓口罩商因有串證之虞，經法院裁准羈押禁見，目前4人仍在押，承辦檢察官偵結全案依法提起公訴。

檢方認合康負責人何女等4名被告，販售的口罩未依藥事法規定，取得醫療器材許可證，並偽造富璟、源泓及寶島公司的標籤貼紙，貼在來源不明的口罩外包裝販售，讓消費者誤認是具醫療器材許可證字號的口罩，侯姓口罩商不法所得為619萬餘元，合康公司不法所得有354萬餘元。

檢方核4名被告均涉犯刑法明知為虛偽標記商品而販賣罪、行使偽造準私文書罪、詐欺取財罪嫌，藥事法未經核准擅自製造之醫療器材而販賣罪嫌、冒用他人藥物之標籤罪嫌，著作權法意圖銷售而擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權罪嫌，商標法未經同意使用商標罪嫌，並認合康公司犯藥事法第87條，請法院科以罰金刑。

(中時 )