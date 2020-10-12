高雄流行音樂中心致力培育南台灣音樂產業人才，規畫一系列「高流系」培訓計畫，副執行長黃中岳一手打造「樂團興奮波」賽事，先由網路初賽選拔出5組潛力樂團，再由金曲獎等級評審團貼身指導，逐步提升南部樂團實力。

進入最後驗收階段的高雄流行音樂中心，肩負人才培育使命，副執行長、「神級吉他手」黃中岳為此規畫「樂團興奮波」樂團大賽，顛覆傳統音樂比賽型態，轉而著重專業樂手的養成，透過網路初選出5組樂團，再自選2首原創作品，進行3回合重複式競賽。

高流期盼藉由評審團一次次貼身指導與練習，慢慢鍛鍊出南部樂團的最佳實力，冠軍可獲得10萬元獎金，並參加「麋先生」巡迴演出，另可獲得大型音樂祭演出入場門票，有意參加的樂團可上高雄流行音樂中心官網查詢，27日晚間8點截止報名。

此外，針對一般樂迷，高雄流行音樂中心邀請轟動台北的「TMTA透視職人」課程講師團，將創新課程企畫移師高雄開課，名為「透視演唱會通識課」，透過專家分享，帶樂迷了解演唱會各個環節祕辛。

師資包括五月天演唱會御用製作人吳育璇與導播劉名峯、周杰倫和彭佳慧的音樂總監蔡科俊、李宗盛指定視覺統籌陳彥志、田馥甄演唱會音響工程師毛琮文，以及「火球祭」和「青山祭」的幕後推手江季剛，11月3日至12日期間每周二、三、四晚間開課，1次報名6堂課優惠價2800元，可在「KKTIX」售票平台購買課程。

(中時 )