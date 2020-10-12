全台規模最大的ITF台北國際旅展，即將於10月30日至11月2日於南港展覽館一樓登場。每年僅參加唯一檔期旅展的寒舍集團（攤位編號I101），集結旗下台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店、礁溪寒沐酒店聯手出擊，祭出25組人氣明星商品，一次買齊熱銷排行榜「必BUY」產品，其中住宿券下殺最低22折，餐券優惠53折起。

為滿足消費者期待，寒舍集團並自即日起至11月15日晚上11點59分推出「寒舍線上旅展」。同時，今年更首度於飯店內設置期間限定「寒舍旅展快閃櫃」，凡於10月23日至11月8日至台北喜來登、台北寒舍艾美或礁溪寒沐酒店，即可輕鬆購買旅展商品。

「寒舍線上旅展」首推集團內二大人氣Buffet自助餐廳優惠，台北喜來登「十二廚自助餐雙人券」1,290元起，每人最低645元起。台北寒舍艾美「探索廚房自助餐雙人券」1,500元起，原價2,178元起，現享69折起超激優惠，不用等旅展現場，線上購買即享優惠。寒舍艾麗「LA FARFALLA義式餐廳龍蝦海鮮拼盤單人餐」超值價999元，加碼推薦五星度假「礁溪寒沐純住房平日住宿券」更下殺至集團最低折扣22折，原價22,770元，現在只要4,999元。

搶票不用人擠人！寒舍集團今年首次於飯店貼心打造「寒舍旅展快閃櫃」，10月23日起開賣，由專人現場販售說明，限時17天搶購，當場購買立即使用。首推今年最激優惠53折餐券，台北喜來登「比薩屋平日義式雙人分享餐」1,999元。歷年來最低價「台北喜來登舒適/豪華客房雙人住宿券」，含兩客早餐只要3折價3,999元，台北寒舍艾美「探索廚房自助餐券」每組四張3,000元起，一人僅需750元起。寒舍艾麗「LA FARFALLA義式餐廳海陸饗宴雙人餐」1,799元，約68折優惠。

此外，礁溪寒沐「MU TABLE自助餐券」特惠價每張720元起，買十送一！10月30日至11月2日南港展覽館現場旅展攤位(編號I101)，消費滿8,000元贈送獨家購物袋乙個。

礁溪寒沐酒店隆重呈獻多組超殺住宿票券，最低破盤優惠22折「純住房平日住宿券」原價22,770元，今年只要4,999元。喜愛美食的旅客不容錯過低於3折的「一泊一食平日住宿券」6,800元，以及約31折的「一泊二食平日住宿券」7,900元，凡購買兩張一泊一食或一泊二食住宿券即贈一張親友同遊券，免費加床現省1,650元。四人出遊必買「一泊一食家庭房平日住宿券」9,999元，約31折，每日限量10組。

熱愛泡湯的賓客可以考慮「映之湯(湯屋居)雙人平日券」1,600元，享8折優惠，凡購買十張即加送一張。原價4,440元的「會館平假日單人套票」特享約41折優惠，每組6張只要1,800元。線上旅展更獻上限量兩組的「MU CLUB會館會員一年籍」每組40,000元，約67折，入會再送住宿、餐飲與泡湯等多重好禮。

台北喜來登大飯店今年推出多款史上最低優惠商品，快閃櫃與現場旅展獨賣「舒適/豪華客房雙人住宿券」含兩客早餐，下殺3折只要3,999元！限量15組。每年旅展引起搶購熱潮的「十二廚」推出平假日各餐期的自助餐券，線上旅展獨賣雙人自助餐券單張1,290元至2,600元，快閃櫃與現場旅展則推出單人自助餐券組2,580元至5,200元，優惠最低73折起。

榮獲義大利APN拿坡里披薩職人協會認證的「比薩屋」，則推出寒舍集團本次旅展下殺最低53折的優惠餐券「比薩屋平日義式雙人分享餐」1,999元，豐盛品味餐前酒、前菜、比薩或麵食、主菜、甜點等美饌。以頂級牛排征服老饕味蕾的「安東廳平日海陸雙拼雙人券」3,999元，約56折，包含沙拉、湯品、炭烤美國頂級肋眼牛排與波士頓活龍蝦等。

台北寒舍艾美酒店「探索廚房」今年推出四種時段自助餐券，價格最低1,500元起，優惠69折起。線上旅展精心規劃雙人餐券，包含「平日雙人自助下午餐券」1,500元，約69折、「假日雙人自助下午餐券」1,800元，約75折、「平日雙人自助午晚餐券」2,400元，約69折、「假日雙人自助午晚餐券」2,900元，約78折。快閃櫃與現場旅展則為單人餐券每組四張3,000元至5,800元。

寒舍艾麗酒店LA FARFALLA餐廳特別推出千元不到的旅展入門款餐券，犒賞小資族的胃，單人餐點推薦「美國PRIME頂級肋眼牛排12oz.單人餐」或「龍蝦海鮮拼盤單人餐」不分平假日，每組皆只需999元！用餐時每組加價499元立即升等為套餐。

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