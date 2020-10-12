彭詩涵從小就愛吃甜點，長大後投身甜品世界。（謝明俊攝）

彭詩涵的法式甜食，食材原料有近9成都是法國進口，用料實在。（謝明俊攝）

彭詩涵的法式甜食，獲得入選苗栗青年好物。（謝明俊攝）

彭詩涵（左）在胞姐彭鉯雯（右）和研究所同學全力支持下，全力打造甜品世界。（謝明俊攝）

師大計設研究所畢業的高材生彭詩涵，只因從小愛吃甜點，畢業後不僅自費到法國藍帶學院學習法式甜品，結業後，更把甜點當成個人志業，拿出自己積蓄開起甜點工作坊，奪下苗栗青年好物競賽獎項，成為苗栗青市集重要成員，未來，她計畫將回苗栗開店，將好吃的法點分享給更多鄉親。

剛過30歲的彭詩涵，從小在苗栗市出生長大，就讀聯合大學建築設計系後，進入師大設計研究所深造，順利拿下碩士學位，但她卻未選擇進入收入豐厚的設計業，反而是全心投入甜品世界中。

彭詩涵從小就愛吃甜點，據她自己描述愛吃的程度，是已經到達不吃三餐，單吃甜點就可以過活的境界，而且重點是不會胖，外形高瘦清秀甜淨的彭詩涵，幫自家工作室取名為「Bonbons」取自法語糖果的意思，也讓人有頗有清新的感覺。

彭詩涵研究所畢業，曾經到國內一些烹飪班學習做甜點，但總覺離她想要達成的目標還差著一大截，因此，她毅然決然地拿出自己辛苦存下的積蓄100萬元，報名參加法國藍帶國際學院開設在高雄的分校，花了一年時間跟著法國名師學作法式甜點。

初生之犢的彭詩涵，藍帶學院結業後，自己來到台北，在北市大安區租下一個小型工作室，開始她的甜點生涯，只靠著網路行銷，以及過路客的口耳相傳，銷路不大，讓她的起步相當辛苦。

彭詩涵是藍帶學院嚴格教授出師的，因此，她製作法式甜點的食材、原料，像是巧克力、乳酪、以及甜點的重要香料君度橙酒等，有近9成都是從法國進口，口味紮實，但也讓她的甜點成本高於一般甜點。

開業半年，彭詩涵得知苗栗縣政府勞青處舉行青年好物競賽，彭詩涵帶著自豪的法式甜品參賽，結果入選，並被安排在縣府舉辦「青市集」中亮相，一舉打開她甜品的知名度，訂單大幅增加一倍，讓她分身乏術，在她極力的勸說下，研究所的同班女同學以及胞姐都同意加入，3個小女子希望在甜品世界一起打出名號。

彭詩涵對家鄉苗栗一直抱有濃厚的關懷，因此，只要苗栗縣政府或是其它單位舉行任何有關美食活動，她都立刻放下台北的工作，帶著甜點回苗栗參展，希望讓更多鄉親分享美食。未來，她積極在苗栗尋找店面，希望能回到苗栗發展，並結合苗栗青農的產品，將好的農產品放進她的甜點中，讓在地青年更有發展空間。

(中時 )