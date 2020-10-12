國民黨今年總統敗選後，黨內再掀起改名聲浪。國民黨團總召林為洲表示，中國國民黨認定的「中國」，當然是「中華民國」，但易被混淆為「中共」，另牽涉「中國」這個名詞所指涉的意涵。該說法引發熱議，而今日林為洲也再度出面回應。

林為洲今天接受廣播節目訪問時提到，當「中國」在台灣、在國際，已經普遍被認知為「中華人民共和國」的時候，中國國民黨的「中國」二字每每遇到公職選舉時，都讓國民黨吃很大的虧。

林為洲認為，他主張改成「中華民國、國民黨」。意義在於將「中國」正名為「中華民國」，一來不會被混淆為「中華人民共和國」，二來，也就沒有「去中國化」的問題。而改不改都是國民黨自己的選擇，要面對選舉勝敗的也是國民黨自己，別人沒辦法幫忙做決定。

儘管林為洲對於這個議題多次表態，但是國民黨中央似乎並不領情，黨主席江啟臣上午出席第68屆華僑節大會前受訪說，改名不在國民黨目前的改革內容中，現階段國民黨最重要的議題及黨內最大的共識應該是監督民進黨、制衡一黨獨大，這才是國民黨目前最該做的事情。

(中時新聞網)