為提供潔淨高效能源的解決方案，康舒(6282)旗下台康日能打造位嘉義公館台糖滯洪池「首座」浮力式太陽光電廠正式啟用，初估一年可貢獻營收台幣3000萬元，而台糖釋出的10座滯洪池中，5座滯洪池發展太陽能綠電由台康日能得標，預計將斥資28億元，總建置容量達60MW以上，成為目前台灣最大滯洪池水面型電廠投資商。

經濟部推動「流域綜合治理計畫」滯洪池工程，以改善易淹水地區水患問題，台糖配合政府政策，無償提供土地設置滯洪池，滯洪池並規劃多目標作為綠能設施使用，釋出共262公頃土地建置10座滯洪池，其中5座滯洪池發展太陽能綠電，由康舒科技旗下的台康日能得標，此次竣工掛表發電的電廠位於嘉義公館滯洪池，是台糖、亦是嘉義縣首座正式啟運滯洪池水面光電電廠，其建置容量為4.36MW，投資額約為2億，是國內少有的MW等級滯洪池電廠，預估一年可貢獻約台幣3000萬元營收。

康舒科技表示，公館滯洪池所在地位於嘉義縣中埔鄉，是目前嘉義現有10座滯洪池之一，滯洪池除了發揮治水功能，防堵颱風豪大雨之外，考量到嘉義地區陽光充足的特性，相當適合發展太陽能光電，加上嘉義縣綠能推動目標為109年太陽光電發電系統裝置容量550百萬瓦，且預估111年嘉義縣全縣綠能覆蓋率可達百分之百，並朝向114年累積裝置容量1.2GW目標努力；本座太陽能電廠年發電量可達6,275,753度(kWh)，有效運用再生能源，發電效益可供近1800戶家庭一年的用電，並且減少3320噸的碳排放量，等同綠化造林335公頃的吸碳量。

台康日能建置的此座電廠有「四」大特色，首先，「浮力式光電系統」設計，優點是可隨水位變化自行調節，且能移動清淤，不影響滯洪池既有的防洪作用，更兼顧綠電效益與環境生態保護；再者，耐風設計專業的浮台，結構強度能安然度過颱風季，且設備使用環保無毒材料，具可回收及可回復性，並結合科技與綠能環保，打造親民綠色空間。

除公館滯洪池，台康日能尚有嘉義縣義竹鄉溪墘農場滯洪池，此為20MW以上的大型水面型電廠，預計於今年(109年)底掛表加入發電行列，預估兩處所建置的容量總計上達25MW，投資額約12億元，而總斥資28億元、面積130公傾的5座滯洪池太陽能光電廠其他3座太陽能電廠也將陸續於年底掛表，總建置容量將達60MW以上。

台康日能主要股東包括：康舒科技、開陽及安集，其中康舒科技持股約75%，開陽約佔20%，安集約佔5%。

(時報資訊)