許多人購屋考量房價外，還會注意房子方位，到底哪種座向最受歡迎？根據台灣房屋內部成交資料統計顯示，2020年「座西北朝東南」的占比最高16.9%，其次是「座東朝西」占14.8%，帝王座向-「座北朝南」僅排到第6名，比2018年減少4個百分點，若與10年前相較則明顯降了10.8個百分點，跌破眼鏡！

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧指出，一般坊間對於住宅方位有兩種看法：有人採「住宅大門朝向外」的方位，若是面正南方，住宅是「座北朝南」的座向。也有人以「大面積採光面」的朝向，一般多指客廳落地窗的方向，兩種說法都很常見。

華人購屋之所以講究方位，偏好座北朝南，主要因在風水屬「帝王座向」，認為對事業發展好，有利財位格局，又可享有冬暖夏涼、保持屋內涼爽，通風明亮的優點，成為購屋者最優先選擇的方位，但時代改變以及現在地狹人稠，且多為大樓住宅密集，座向選擇也不見得都能盡善盡美，社區的視野和採光通風，往往也會左右購屋條件的優先順序，降低座向的影響性。

今年「座西北朝東南」的比例最高達16.9%，江怡慧分析，因為台灣位於北半球，夏季的太陽是東偏北升起，冬季則是東偏南升起，因此這樣座向的住宅，夏天的時候，日照會斜曬進屋內，而非直射曬著室內，才不至於導致室內過於高溫酷熱，這也是該座向的房屋成交比例較高的原因。

至於跌破眼鏡的第二名「座東朝西」方位，江怡慧補充說，且多數人認為朝西的房子會有西曬問題，但也有人偏找這樣的座向，因也有俗話說「座南向北，賺錢穩答答(台語)(意指穩賺之意)」，「座東朝西，賺錢沒人知(台語) (惦惦吃三碗公)」的說法，此外，台灣地區每年雨量相當大，氣候多潮溼，讓購屋者較喜歡東西向的房子，也是為何「西曬的住宅，躍升成為購屋者選擇的原因，不過江怡慧提醒，座東朝西的住宅是會有西曬的情況，建議建材方面，可挑剔選用耐熱、吸熱或防潮的建材，屋外陽台可做遮陽板，或是挑選窗簾時，以選擇隔熱性能高為優先，可降低室內溫度，同時才可減少花費冷氣所需的龐大電費。

(時報資訊)