傳出朝鮮最高領導人金正恩的胞妹金與正，有可能在今年10月訪問美國。對此，網友大驚這是否代表金正恩出手押寶美國總統川普有望連任成功？

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）近日表態，有意與北韓再度啟動無核化談判，並傳出朝鮮最高領導人金正恩的胞妹金與正，有可能在今年10月訪問美國。川普政府可能藉由穩定朝鮮半島問題，來獲取聲望。

對此，有網友在批踢踢發文表示，金正恩都出手押寶川普了！如果金正恩是等選後才去美國就是觀望，但是金正恩卻敢在選前就去美國，擺明了就是要去給川普加持，川普搞定了中東、搞定了朝鮮，能讓金正恩跑來送禮，各國情報部門對於美國大選的判斷呼之欲出了。

網友留言。（圖片翻拍自批踢踢網站）

網友留言。（圖片翻拍自批踢踢網站）

底下網友認為，「川普很嘴，但做事也不馬虎」、「好奇搞定北韓的定義是什麼？北韓廢核嗎」、「其實北韓一直都跟美國超好，用來牽制南韓跟中國超好用」、「川普嘴砲，可是他砲的都會成真，可怕」，但也有網友表示，「美國連台灣問題都不在意了，會在意北韓問題？你先問問美國人分不分的清楚南北韓不同吧」！

(中時新聞網)