法商施耐德電機與宏于電機攜手合作，針對半導體產業需要電力系統的0秒銜接不斷電需求，運用施耐德全球研發能量與技術資源，在台灣成立施耐德電機東亞首座VX關鍵電力服務中心，12日正式開幕，將有助於台灣廠商將配電盤外銷海外市場，提升國際競爭力。

施耐德台灣區總經理張智斌指出，台灣擁有全球最完整的半導體產業聚落，持續在全球產業扮演關鍵腳色，HPC（高速運算）需求強勁。全球5G手機銷售量上修及提高資本支出，因應先進智慧製造等三大未來發展的推波助瀾，包括5G商用規模化帶動5G手機、基地台、VR及AR設備、工業4.0、以及自動駕駛及醫療等新興產業應用的發展，運算邊緣化趨勢，帶動更多AI運算能力的邊緣設備等都是未來趨勢，IC設計與半導體行業，更是科技升級的重要推手。

張智斌表示，施耐德針對半導體產業的布局，是本著客戶至上的服務核心理念，針對高科技廠房對電力系統的0秒銜接不斷電需求，運用施耐德全球研發能量與技術資源，特別挹注資源，在台灣成立施耐德電機首座東亞區Galaxy VX關鍵電力服務中心。

宏于電機總經理詹金樑表示，宏于電機生產配電盤設備長達35年，客戶涵蓋東元、士電、華城等台灣配電盤製造廠，台灣為宏于的主要市場，也外銷至越南及泰國等東南亞市場，年營業額達16、17億元。

宏于電機副總經理詹家榮指出，宏于與施耐德合作設東亞第1座Galaxy VX關鍵電力服務中心，採宏于通過TAF認證的電力實驗室，協助施耐德UPS不斷電系統與輸出入智能配電產品的相關試驗，並結合最新的在線監測方式及AI的雲端運算方式，可事先預測設備壽命與防止事故，雲端化管理以提升系統供電的穩定度，搭配施耐德產品銷售策略布局，宏于耕耘台灣及東南亞市場多年，這是很重要的一步。

宏宇近年在輸出、輸入盤，已經符合政府CNC高壓15156、低壓15783規定。台電台中火力發電廠所需的智能低壓配電盤設備也是宏宇提供給客戶，交貨給台電，目前在台灣配電盤市場占有率5％～10％。

詹家榮指出，宏于過去10年，結合大數據收集，與AI結合，本身可以自我監測，電力看不到卻是最危險，自我監測可以在早期進行，防止事故發生。成立關鍵電力服務中心，目標是有效率管理電力，防止事故傷害。宏于未來不只是拓展台灣市場，也可以擴展海外市場。

(工商 )