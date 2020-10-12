美國總統川普(Donald Trump)確診後接受再生元製藥(Regeneron Pharmaceuticals, Inc.)「抗體雞尾酒療法」，迅速出院並康復，他稱此療法是特效藥，會努力讓更多美國人免費獲得，但遭再生元執行長施萊佛(Leonard Schleifer)打槍，施萊佛表示，川普是特例，抗體雞尾酒療法仍需更多測試才能確定療效。

施萊佛說：「總統先生的病例是個特例。我們所說的病例報告是正在發生事情的證據，但它是所有你可能得到的證據中，效力最弱的一種。他的病歷有些有趣的點，例如他的高齡和風險，但他的使用效果只落在我們真正需要的證據範圍低端。大型隨機臨床試驗才是黃金標準，而試驗仍處在進行中。」

白宮御醫打包票川普已不再有傳播病毒風險、川普本人說自己免疫，但施萊佛連這些部分都避免背書，他說：「我們的藥物確實有助於產生免疫力，但是效期仍是難以確定的，可能是幾個月，也可能是幾年。」

對於免費發放，施萊佛更謹慎，強調這是政府部門和整個產業責任。他說：「美國政府已經花4.5億美元訂購30萬劑，並將免費提供給民眾。我們已經生產5萬劑，仍遠遠不足。如果這款藥劑被證明有效，再生元也無法單獨做這件事，我們需要整個行業幫忙一起生產。」

再生元製藥上周五收漲0.37%，報602.07美元，在施萊佛昨日打槍川普說法後，盤後小跌0.26%，暫報600.5元。該公司股價於7月20日曾達年度高點664.65美元，但隨著疫苗與新療法難以面世，雖然8月時不少法人不斷上調目標價催動，仍改變不了散戶觀望心態，股價下滑，但在治癒川普後，股價重新站回600美元大關。

(中時新聞網)