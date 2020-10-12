「浩角翔起」成員阿翔與老婆Grace結婚9年、育有3名子女，去年阿翔爆出偷腥謝忻，事後Grace選擇原諒，夫妻感情經歷1年修補，逐漸回歸平靜，最近Grace也上節目分享婚姻生活，卻吐露跟阿翔有2大摩擦，痛訴對方「只想炒飯」，覺得很失望。

Grace回收阿翔後，經過時間的療癒，如今也經常在社群曬天倫樂，近日Grace作客《聽媽媽的話》，分享跟老公的日常生活，意外發現不乏摩擦，例如女生就愛囤貨，不管是日常生活用品還是衣服飾品等，都可以買，但阿翔不能理解，因此產生摩擦。

對於因囤貨而跟老公產生爭持，Grace覺得無奈，解釋：「是在囤一個幸福感」，主持人小禎也同意，還說：「至少包包不會背叛我們！」，無論是Grace還是小禎的話，都讓現場人妻聽了拍手叫好，但老公們則是完全傻眼。

而跟阿翔另一個摩擦，則是Grace不滿阿翔不愛打理外表，某次兩人外出，討論著要去吃什麼，Grace也精心打扮，暗示老公帶她去吃大餐，但裝客氣說：「吃什麼都可以阿」，結果阿翔也真的沒接收到信號，竟然說：「那我們吃炒飯」，讓Grace當場氣炸，直言阿翔根本不懂她的心。

(中時新聞網)