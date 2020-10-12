大陸央視報導，大陸國安機關近期破獲數百起台諜案，去年被捕的台灣聯合國協進會理事李孟居還在鏡頭前公開道歉。台灣聯合國協進會今天在臉書貼出曾被大陸拘留的前英國駐香港外交官鄭文傑文章，質疑李孟居案恐怕只是冰山一角。

大陸廣東省國安廳官員指控，李孟居除商人身分外，還是台獨組織「台灣聯合國協進會」的理事，曾於去年8月赴香港執行「反送中加油」行動，並拍攝大量影片圖片向台獨組織發送報告，認為李孟居的行為「是台獨勢力干預香港事務的典型案例。」

台灣聯合國協進會在臉書以「李孟居的案情by鄭文傑」轉貼鄭文傑的發文，鄭文傑指出，李孟居的案情，是他本人經歷的反照。李孟居在去年8月中旬，與他同時期分別被失蹤，過程十分類似，結果大不相同。

鄭文傑認為，李被關押至今，已一年零兩個月，央視終於發佈的「認罪影片」，敘事手法令人怵目驚心。據報，中共國安展開「迅雷-2020」行動，以「反中亂港、挑撥中外」等理由已抓捕數百人，李孟居與李亨利是首批被公開因參與香港抗議活動而被國安逮捕的境外人士，恐怕此例只是冰山一角。

鄭文傑推測並相信，李孟居只是普通的台灣民眾，出於支持社會公義的熱心，行使他本以為理所當然的公民自由，以和平方式親身參與並聲援香港的民主運動。

他說，李孟居拍攝武警在公眾場所集結的場面，只是出於一般人的好奇心，卻為了這欠缺警覺的行為付上沈重代價。「而我更憂慮，李孟居等人的權利既不受保障，更不會受到公正審訊，中國司法的曖昧不明、政治操作、人治決定的情況依然普遍」。

(中時 )